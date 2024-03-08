«Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Оттаву»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома в овертайме обыграл «Оттаву» со счетом 4:3.

В составе «Кингз» отличились Куинтон Байфилд, Пьер-Люк Дюбуа, Джейкоб Мовераре и Кевин Фиала. У «Сенаторз» шайбы забросили Доминик Кубалик, Брэйди Ткачак и Джейк Батерсон.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 75 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Оттава» с 54 очками — на 15-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Оттава» — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Кубалик — 10 (бол., Сандерсон, Штюцле), 7:33 — 0:1. Байфилд — 19 (Лизотт, Гавриков), 33:24 — 1:1. Ткачак — 27 (Пинто, Батерсон), 33:39 — 1:2. Дюбуа — 14 (Копитар, Рой), 50:24 — 2:2. Мовераре — 1 (Даути, Копитар), 51:46 — 3:2. Батерсон — 22 (Зуб, Пинто), 55:37 — 3:3. Фиала — 20 (Рой), 62:00 — 4:3.

Вратари: Тэлбот (49:49 — 50:24, 62:00) — Корписало (62:00).

Штраф: 10 — 2.

Броски: 35 (10+10+12+3) — 31 (10+11+9+1).

Наши: Гавриков (24.56/2/+1) — Зуб (25.42/3/+1).

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