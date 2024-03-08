«Нэшвилл» — «Баффало»: видеообзор матча

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«Нэшвилл» на своем льду обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Сэйбрз» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Нападающий «Предаторз» Филип Форсберг оформил хет-трик, а его одноклубник Густав Нюквист сделал три голевые передачи.

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