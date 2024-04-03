«Вегас» — «Ванкувер»: видеообзор матча

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«Вегас» переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий хозяев Иван Барбашев отметился двумя голевыми передачами. Защитник гостей Никита Задоров в конце второго периода заработал дисциплинарный штраф за толчок соперника на борт. Форвард «Кэнакс» Василий Подколзин сделал одну голевую передачу.