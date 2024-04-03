Овечкин вышел на чистое 35-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 35-е место в истории НХЛ по сыгранным матчам в регулярных чемпионатах.

Прошедшая игра регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:6) стала 1418-й в карьере 38-летнего россиянина. По этому показателю он обошел бывшего защитника «Эдмонтона» Люка Ричардсона (1417). 34-м в списке идет экс-нападающий «Нью-Джерси» Пэт Вербик (1424).

За 1418 матчей в НХЛ Овечкин набрал 1544 (848+696) очка. В сезоне-2017/18 вместе с «Капиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли.

«Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.