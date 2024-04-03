Тренер «Питтсбурга» — о победе над «Нью-Джерси»: «Я отдаю должное игрокам»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал победу над «Нью-Джерси» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Думаю, что наши ребята проявили отвагу. Сегодня вечером «Питтсбург» был не в лучшей форме. Я отдаю должное нашим игрокам. Мы держались стойко и старались изо всех сил», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль и сделал голевую передачу. Теперь у него 59 (23+36) очков в этом сезоне.

«Питтсбург» с 79 очками идет на 11-м месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 76 очков.