Хет-трик Смита принес «Вегасу» победу над «Сент-Луисом»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:1.

В составе «рыцарей» хет-трик на счету Рейли Смита, еще один гол забил Чендлер Стивенсон. «Блюзмены» ответили точным броском Колтона Парэйко.

После этого матча «Вегас» с 80 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 57 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сент-Луис» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Смит — 12 (Каррье, Колесар), 12:26 — 1:0. Стивенсон — 14 (мен., Пьетранджело), 13:32 — 2:0. Парэйко — 2, 39:23 — 2:1. Смит — 13 (бол., Мартинес, Пьетранджело), 44:11 — 3:1. Смит — 14 (п.в.), 59:11 — 4:1.

Вратари: Флери — Хуссо (58:57).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 29 (10+11+8) — 21 (3+5+13).

Наши: — - Барбашев (11.33/0/0).

9 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.