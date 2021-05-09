Хет-трик Смита принес «Вегасу» победу над «Сент-Луисом»
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:1.
В составе «рыцарей» хет-трик на счету Рейли Смита, еще один гол забил Чендлер Стивенсон. «Блюзмены» ответили точным броском Колтона Парэйко.
После этого матча «Вегас» с 80 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 57 очками — на четвертой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Сент-Луис» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Голы: Смит — 12 (Каррье, Колесар), 12:26 — 1:0. Стивенсон — 14 (мен., Пьетранджело), 13:32 — 2:0. Парэйко — 2, 39:23 — 2:1. Смит — 13 (бол., Мартинес, Пьетранджело), 44:11 — 3:1. Смит — 14 (п.в.), 59:11 — 4:1.
Вратари: Флери — Хуссо (58:57).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 29 (10+11+8) — 21 (3+5+13).
Наши: — - Барбашев (11.33/0/0).
9 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.
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