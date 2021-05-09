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«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» благодаря 4 очкам Макдэвида

07:34
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«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 4 (1+3) очка в матче и довел количество очков за сезон до 100 (32+68). Для этого хоккеисту понадобилось 53 матча, что является рекордом НХЛ.

«Эдмонтон» занимает второе место в таблице Северного дивизиона с 68 очками в 53 матчах, «Ванкувер» идет на последней, седьмой строчке с 43 очками в 49 играх.

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