«Вегас» обыграл «Сан-Хосе». Юртайкин забил, Зыков подрался

«Вегас» в предсезонном матче НХЛ дома обыграл «Сан-Хосе» - 5:1. У «акул» отличился российский форвард Данил Юртайкин, бросивший с неудобной руки. Также на его счету 2 броска в створ за 12.30 на льду.

В составе хозяев 9 минут штрафа на счету Валентина Зыкова, он подрался с Эвандером Кейном. У Зыкова 3 броска в створ, 3 силовых приема и блок-шот за 11.53.

НХЛ. Контрольные матчи

Тур

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы: Каррье — 1 (Носек), 17:36 — 1:0. Шульдт — 1 (бол., Карлссон, Смит), 25:47 — 2:0. Маршессо — 2, 28:24 — 3:0. Стоун — 2 (Пачоретти, Шульдт), 36:09 — 4:0. Юртайкин — 1 (Кейн, Хертл), 41:10 — 4:1. Смит — 2 (бол.), 43:34 — 5:1.

Вратари: Флери — Джонс (Делл, 40:00).

Штраф: 39 — 75.

Броски: 32 (14+7+11) — 39 (12+12+15).

30 сентября. Парадайс. T-Mobile Arena.

Зыков уложил на лед Кейна, а затем подрался с ним