Брэйден Холтби продолжит карьеру в «Далласе»

Голкипер Брэйден Холтби, получивший статус свободного агента после выкупа контракта «Ванкувером», продолжит карьеру в «Далласе», сообщает обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн в Twitter.

По информации источника, 31-летний канадец подпишет со «Старз» однолетний контракт на 2 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Холтби провел 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,67 шайбы и отражая 88,9 процента бросков.