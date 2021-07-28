Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Брэйден Холтби продолжит карьеру в «Далласе»

19:26
Теги:

Голкипер Брэйден Холтби, получивший статус свободного агента после выкупа контракта «Ванкувером», продолжит карьеру в «Далласе», сообщает обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн в Twitter.

По информации источника, 31-летний канадец подпишет со «Старз» однолетний контракт на 2 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Холтби провел 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,67 шайбы и отражая 88,9 процента бросков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/PierreVLeBrun/status/1420418987108798464

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой». В Японии новый скандал после разломанной израильтянами антисекс-кровати
Раймонд Паулс заявил о готовности покинуть сцену
Стало известно об уходе 85-летнего пианиста Раймонда Паулса
Стала известна личность туриста, которого утащил медведь в Ергаках
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд