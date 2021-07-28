Брэйден Холтби продолжит карьеру в «Далласе»
19:26
Голкипер Брэйден Холтби, получивший статус свободного агента после выкупа контракта «Ванкувером», продолжит карьеру в «Далласе», сообщает обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн в Twitter.
По информации источника, 31-летний канадец подпишет со «Старз» однолетний контракт на 2 миллиона долларов.
В минувшем сезоне Холтби провел 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,67 шайбы и отражая 88,9 процента бросков.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/PierreVLeBrun/status/1420418987108798464
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