«Вегас» дома выиграл у «Нью-Джерси»

«Вегас» дома победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев забили Вильям Каррье, Джек Айкел и Вильям Карлссон, у гостей отличился Нико Хишир.

«Вегас» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 79 очками в 67 матчах. «Нью-Джерси» идет на 12-й строчке «Востока» с 68 очками в 68 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Нью-Джерси» — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Голы: Хишир — 21, 40:38 — 0:1. Каррье — 6 (Пьетранджело, Хэнифин), 42:57 — 1:1. Айкел — 21 (Хэнифин), 51:06 — 2:1. Карлссон — 24 (п.в., Стивенсон, Теодор), 59:41 — 3:1.

Вратари: Томпсон — Аллен (58:26 — 59:41).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (13+11+13) — 21 (7+7+7).

Наши: Барбашев (18.53/1/0), Дорофеев (10.55/1/0) — -.

17 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18234 зрителя.