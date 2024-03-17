Панарин выпил сок журналиста во время матча против «Айлендерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин во время паузы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» выпил напиток из стакана журналиста.

Хоккеист подъехал в зону между скамейками команд и, взяв стаканчик с напитком у журналиста, сделал несколько глотков из него. Американские комментаторы посмеялись над этим эпизодом.

32-летний Панарин отметился результативной передачей в матче против «Айлендерс». На данный момент «Рейнджерс» с 94 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.