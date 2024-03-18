«Рейнджерс» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» дома победили «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 94 очками в 68 матчах.

«Айлендерс» потерпели четвертое поражение подряд и идут на десятой строчке «Востока» с 73 очками в 67 играх.