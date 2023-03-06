«Вегас» обыграл «Монреаль», у Барбашева дубль

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 4:3.

Форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев оформил дубль, забив впервые после обмена из «Сент-Луиса».

После этого матча «Вегас» с 82 очками занимает первое место в Западной конференции, «Монреаль» с 56 очками — на предпоследней строчке Востока.