Барбашев в матче с «Монреалем» оформил дубль
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».
27-летний россиянин забросил шайбу на 48-й минуте и сделал счет 4:1. Ранее он забросил вторую шайбу команды
Для Барбашева это второй гол в составе «Голден Найтс». Форвард присоединился к команде в феврале в результате обмена.
На данный момент на счету Барбашева 34 (12+22) очка в 63 матчах сезона.
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11.03
|6.03
|02:00
|
Филадельфия – Детройт
|- : -
|6.03
|02:00
|
Вегас – Монреаль
|- : -
|6.03
|03:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|- : -
|6.03
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
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|И
|О
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Леон Драйзайтль
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
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|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
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|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
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|
|
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Миннесота
|29
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|
|
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