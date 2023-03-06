Барбашев в матче с «Монреалем» оформил дубль

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

27-летний россиянин забросил шайбу на 48-й минуте и сделал счет 4:1. Ранее он забросил вторую шайбу команды

Для Барбашева это второй гол в составе «Голден Найтс». Форвард присоединился к команде в феврале в результате обмена.

На данный момент на счету Барбашева 34 (12+22) очка в 63 матчах сезона.