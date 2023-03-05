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Сегодня, 21:30

НХЛ: «Каролина» — «Тампа-Бэй», «Вегас» — «Монреаль» и другие матчи 5 и 6 марта

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Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

5 марта, воскресенье

23.00 (мск). «Каролина» — «Тампа-Бэй»

6 марта, понедельник

2.00. «Вегас» — «Монреаль»

2.00. «Филадельфия» — «Детройт»

3.00. «Аризона» — «Нью-Джерси»

5.00. «Колорадо» — «Сиэтл»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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НХЛ
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«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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Овечкин обошел Гретцки и повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов, в которых забросил больше 35 шайб
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Результаты / календарь
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
5.03 02:00
Сан-Хосе – Вашингтон
 3 : 8
5.03 02:00
Флорида – Питтсбург
 4 : 1
5.03 03:00
Оттава – Коламбус
 5 : 2
5.03 03:00
Ванкувер – Торонто
 4 : 1
5.03 03:00
Виннипег – Эдмонтон
 7 : 5
5.03 04:00
Чикаго – Нэшвилл
 1 : 3
5.03 06:00
Калгари – Миннесота
 0 : 3
5.03 06:30
Лос-Анджелес – Сент-Луис
 4 : 2
5.03 23:00
Каролина – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 122
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 96
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 62 88
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 52
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 62 44
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

61 42
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 39 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 29 1.95
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 22 2.26
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