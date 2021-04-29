«Вегас» одержал 10-ю победу подряд
«Вегас» выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Голден Найтс» одержали 10-ю победу кряду.
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин сыграл 19 минут и сделал 1 бросок по воротам соперника.
«Вегас» лидирует в Западном дивизионе. «Колорадо» занимает вторую строчку.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Колорадо» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы: Карлссон — 13 (Пьетранджело, Мартинес), 0:10 — 1:0. Тэйвз — 7 (Седерберг), 13:43 — 1:1. Пачиоретти — 23 (бол., Теодор, Стоун), 29:36 — 2:1. Стоун — 19 (Стивенсон, Пачиоретти), 34:39 — 3:1. Грэйвс — 2 (Маккиннон), 37:06 — 3:2. Пачиоретти — 24 (Стоун), 40:55 — 4:2. Маршессо — 14 (п.в.), 58:41 — 5:2.
Вратари: Флери — Дубник (55:39 — 58:41).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 26 (11+6+9) — 37 (12+13+12).
Наши: — - Ничушкин (18.55/1/-2).
29 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.
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