«Виннипег» потерпел пятое поражение подряд

«Виннипег» проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). «Джетс» потерпели пятое поражение кряду.

Российский защитник «Ойлерз» Дмитрий Куликов сыграл 17 минут, но очков не набрал.

«Эдмонтон» идет на 2-м месте в Северном дивизионе, а «Виннипег» — на 3-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Бэрри — 7 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 10:52 — 0:1. Уилер — 11 (Копп), 24:29 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 14 (бол., Бэрри, Макдэвид), 26:20 — 1:2. Драйзайтль — 24 (п.в., Макдэвид, Нерс), 59:51 — 1:3.

Вратари: Хеллибак (58:23 — 59:51) — Коскинен.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 30 (6+9+15) — 28 (10+10+8).

Наши: — - Куликов (16.53/0/-1).

29 апреля. Виннипег. Bell MTS Place.