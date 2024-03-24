«Вегас» обыграл «Коламбус», Барбашев оформил дубль

«Вегас» дома обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев дубль оформил Иван Барбашев, одну шайбу забросил Павел Дорофеев. У гостей голевой передачей отметился Кирилл Марченко.

«Вегас» набрал 83 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Коламбуса» — 58 очков и 16-я строчка таблицы «Востока».