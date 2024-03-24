«Ванкувер» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» дома обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Кэнакс» одержали третью победу подряд. Клуб лидирует в таблице Запада с 98 очками. «Калгари» на 11-й строчке с 71 очком.