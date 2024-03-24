«Лос-Анджелес» обыграл «Тампу» благодаря голу Гаврикова в овертайме

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев забили Адриан Кемпе, Тревор Мур и Мики Андерсон. У гостей дважды отличился Стивен Стэмкос, еще одну шайбу забросил Брэйден Пойнт. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал одну результативную передачу.

Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков.

«Лос-Анджелес» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 85 очками в 70 матчах.

«Тампа-Бэй» идет на шестой строчке «Востока» с 83 очками в 70 играх. «Лайтнинг» прервали свою серию из пяти побед подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» — 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Кемпе — 22 (Копитар, Байфилд), 7:03 — 1:0. Пойнт — 41 (бол.), 19:54 — 1:1. Мур — 26 (Дюбуа), 22:18 — 2:1. Андерсон — 2, 41:12 — 3:1. Стэмкос — 28 (бол., Пойнт, Дюклер), 55:25 — 3:2. Стэмкос — 29 (Кучеров, Хедман), 59:14 — 3:3. Гавриков — 6 (Кемпе, Копитар), 60:25 — 4:3.

Вратари: Тэлбот — Василевский (57:12 — 59:14).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (8+8+6+1) — 24 (7+7+10+0).

Наши: Гавриков (21.10/1/+2) — Кучеров (19.44/3/0).

24 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18318 зрителей.