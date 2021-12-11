«Филадельфия» обыграла «Вегас» и прервала серию из 10 поражений подряд

«Филадельфия» обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Флайерз» отличились Кевин Хэйс, Макс Уиллман, Шон Кутюрье и Джеймс ван Римсдайк. У «Вегаса» дубль сделал Макс Пачиоретти, еще одна шайба на счету Вильяма Карлссона.

«Филадельфия» прервала серию из 10 поражений подряд. Предыдущую победу «Флайерз» одержали 17 ноября в игре с «Калгари» (2:1 ОТ).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Филадельфия» — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы: Хэйс — 2 (Лотон), 4:20 — 0:1. Карлссон — 2 (Маршессо, Смит), 19:11 — 1:1. Уиллман — 1 (П. Браун, Макьюэн), 25:53 — 1:2. Пачиоретти — 8 (Пьетранджело, Стоун), 38:30 — 2:2. Кутюрье — 6 (бол., Яндл, Жиру), 43:54 — 2:3. ван Римсдайк — 3 (бол., Конекны, Яндл), 49:37 — 2:4. Пачиоретти — 9 (бол., Теодор, Пьетранджело), 58:15 — 3:4.

Вратари: Броссуа (53:22 — 53:29, 57:26 — 58:15, 58:26) — Харт.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 44 (12+16+16) — 25 (10+8+7).

Наши: Дадонов (15.57/3/-1) — Проворов (23.19/1/0).

11 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.