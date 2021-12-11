Жиру установил рекорд «Филадельфии» по очкам в большинстве

Нападающий «Филадельфии» Клод Жиру установил рекорд по количеству набранных очков при игре в большинстве в истории «Флайерз».

33-летний канадец стал автором результативной передачи в матче регулярного чемпионата против «Вегаса». Жиру набрал 334-е очко в карьере при игре в большинстве и установил новый рекорд клуба.

Claude Giroux collected an assist for his 334th career power-play point, surpassing Bobby Clarke for the most in @NHLFlyers history.#NHLStats: https://t.co/OMwNJ8EbN4 https://t.co/1Vu1ls6U3F — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 11, 2021

Прежний рекорд «Филадельфии» по очкам в большинстве принадлежал Бобби Кларку (333).