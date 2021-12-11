Жиру установил рекорд «Филадельфии» по очкам в большинстве
08:34
Нападающий «Филадельфии» Клод Жиру установил рекорд по количеству набранных очков при игре в большинстве в истории «Флайерз».
33-летний канадец стал автором результативной передачи в матче регулярного чемпионата против «Вегаса». Жиру набрал 334-е очко в карьере при игре в большинстве и установил новый рекорд клуба.
Claude Giroux collected an assist for his 334th career power-play point, surpassing Bobby Clarke for the most in @NHLFlyers history.#NHLStats: https://t.co/OMwNJ8EbN4 https://t.co/1Vu1ls6U3F— NHL Public Relations (@PR_NHL) December 11, 2021
Прежний рекорд «Филадельфии» по очкам в большинстве принадлежал Бобби Кларку (333).
Читайте также
«Шахматам нужна движуха, как в «Доме-2». Интервью российской шахматистки-комментатора — о сексизме и красивой внешности
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю