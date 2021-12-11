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Жиру установил рекорд «Филадельфии» по очкам в большинстве

08:34
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Нападающий «Филадельфии» Клод Жиру установил рекорд по количеству набранных очков при игре в большинстве в истории «Флайерз».

33-летний канадец стал автором результативной передачи в матче регулярного чемпионата против «Вегаса». Жиру набрал 334-е очко в карьере при игре в большинстве и установил новый рекорд клуба.

Прежний рекорд «Филадельфии» по очкам в большинстве принадлежал Бобби Кларку (333).

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Иван Торопцев все материалы автора
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