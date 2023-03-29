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Сегодня, 07:40

«Вегас» дома проиграл «Эдмонтону». Барбашев набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вегас» проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:7. «Ойлерз» прервали четырехматчевую победную серию «Голден Найтс».

В составе проигравшей команды голевой передачей отметился российский форвард Иван Барбашев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Эдмонтон» — 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)

Голы: Маршессо — 25 (Барбашев), 1:12 — 1:0. Бушар — 6 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 1:49 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 35, 8:20 — 1:2. Карлссон — 14 (мен., Пьетранджело), 9:24 — 2:2. Драйзайтль — 47 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 9:48 — 2:3. Амадио — 13 (Стивенсон, Кессел), 23:13 — 3:3. Нерс — 10 (Фогеле, Нюджент-Хопкинс), 26:01 — 3:4. Кейн — 14 (Драйзайтль, Ямамото), 33:30 — 3:5. Хаймэн — 33 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 35:34 — 3:6. Кулак — 3, 44:24 — 3:7. Маршессо — 26 (Пьетранджело, Айкел), 58:28 — 4:7.

Вратари: Куик (Броссуа, 40:00) — Скиннер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (6+6+10) — 39 (13+21+5).

Наши: Барбашев (19.57/1/+3), Дорофеев (15.17/2/-1) — Костин (12.29/1/0).

29 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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