Вратарь «Чикаго» заработал удаление за оскорбление арбитра. Он разозлился после столкновения с форвардом
Вратарь «Чикаго» Алекс Стэлок заработал удаление в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».
На 17-й минуте третьего периода 35-летний канадец раскритиковал арбитра в резкой форме. Он был недоволен действиями рефери, который оставил без внимания момент, когда во вратаря врезался форвард «Старз».
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