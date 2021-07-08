Василевский установил уникальный рекорд Кубка Стэнли

«Тампа» переиграла «Монреаль» в пятом матче финала Кубка Стэнли (1:0). Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 22 броска по своим воротам.

Как сообщает пресс-служба лиги, он стал первым голкипером, который завершил четыре серии играми без пропущенных голов за один плей-офф. Кроме того, он в сезоне-2019/20 завершил финальную серию шат-аутом (таким образом, 5 подряд).

В первом раунде серия завершилась шестым матчем против «Флориды» (4:0), во втором — пятым матчем против «Каролины» (2:0), в полуфинале — седьмым матчем против «Айлендерс» (1:0).

В текущем розыгрыше плей-офф 26-летний россиянин провел 23 матча, 5 раз сыграв на ноль и пропустив 44 шайбы.