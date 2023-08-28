Василевский, Шестеркин и Сорокин возглавили топ-10 лучших вратарей НХЛ по версии сайта лиги

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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представил список лучших действующих вратарей.

На первом месте расположился Андрей Василевский («Тампа»), на второй строчке Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), замыкает тройку Илья Сорокин («Айлендерс»). Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев занял восьмое место.

Также в топ-10 попали Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Юусе Сарос («Нэшвилл»), Линус Ульмарк («Бостон»), Джейк Оттингер («Даллас»), Филип Густафссон («Миннесота») и Тэтчер Демко («Ванкувер»).