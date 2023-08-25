Ничушкин сфотографировался с оружием в руках

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сфотографировался в отпуске с винтовкой в руках.

Снимок с оружием российский хоккеист опубликовал в соцсети.

Ранее сообщалось, что «Эвеланш» вернет нападающего в команду к старту сезона.

Ничушкин был выведен из состава команды перед третьим матчем серии первого раунда Кубка Стэнли в гостях против «Сиэтла». По сообщениям североамериканских СМИ, поводом стал инцидент с пьяной девушкой, случившийся в холле гостиницы. Однако дальнейшее расследование показало, что Ничушкин не причастен к произошедшему.