Ничушкин сфотографировался с оружием в руках
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сфотографировался в отпуске с винтовкой в руках.
Снимок с оружием российский хоккеист опубликовал в соцсети.
Ранее сообщалось, что «Эвеланш» вернет нападающего в команду к старту сезона.
Ничушкин был выведен из состава команды перед третьим матчем серии первого раунда Кубка Стэнли в гостях против «Сиэтла». По сообщениям североамериканских СМИ, поводом стал инцидент с пьяной девушкой, случившийся в холле гостиницы. Однако дальнейшее расследование показало, что Ничушкин не причастен к произошедшему.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
Новости