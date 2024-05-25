Экблад — о поражении от «Рейнджерс»: «Проиграть в овертайме — это тяжело»

Защитник «Флориды» Аарон Экблад подвел итоги второго матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (1:2 ОТ).

«Понятно, что проиграть в овертайме — это тяжело. Но счет в серии 1-1. Сегодня они вышли очень взрывными, и это то, чего мы ожидали. Мы проиграли очень напряженную игру, но мы продолжим бороться», — приводит слова Экблада официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 26 мая и начнется в 22:00 мск.