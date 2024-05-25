Фокс отреагировал на победу «Рейнджерс» над «Флоридой»

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс подвел итоги второго матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды» (2:1 ОТ).

«В овертайме ты просто ищешь тот самый момент. Вы знаете, насколько велика цель сделать счет в серии 1-1, а не 0-2, так что вам не терпится увидеть, как твоя команда забивает», — приводит слова Фокса официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 26 мая и начнется в 22:00 мск.