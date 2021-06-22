Василевский сделал четыре шатаута в плей-офф, уступая по этому показателю в «Тампе» только Хабибулину и Бишопу

«Тампа» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграл «Айлендерс» со счетом 8:0.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал третий шатаут в этом плей-офф и четвертый за карьеру. По этому показателю 26-летний россиянин уступает среди вратарей «Тампы» только Бену Бишопу и Николаю Хабибулину, у которых 5 сухих матчей в плей-офф.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Василевский провел 16 матчей, пропустив 33 шайбы при 93,6 процента отраженных бросков.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 24 июня и начнется в 3.00 мск.