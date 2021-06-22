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Василевский сделал четыре шатаута в плей-офф, уступая по этому показателю в «Тампе» только Хабибулину и Бишопу

06:50
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«Тампа» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграл «Айлендерс» со счетом 8:0.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал третий шатаут в этом плей-офф и четвертый за карьеру. По этому показателю 26-летний россиянин уступает среди вратарей «Тампы» только Бену Бишопу и Николаю Хабибулину, у которых 5 сухих матчей в плей-офф.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Василевский провел 16 матчей, пропустив 33 шайбы при 93,6 процента отраженных бросков.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 24 июня и начнется в 3.00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей