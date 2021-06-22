Василевский признан третьей звездой пятого матча «Тампа» — «Айлендерс»
06:16
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча 1/2 финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Айлендерс» (8:0). Все трое выбраны из состава победителей.
Тртьей звездой признан российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил 21 бросок по своим воротам.
Второй звездой стал нападающий Алекс Киллорн, набравший 3 (2+1) очка. Возглавил тройку Стивен Стемкос, оформивший дубль и сделавший одну голевую передачу.
Читайте также
Пресс-атташе сборной России: «Черчесов не говорил игрокам об отставке, никаких разговоров на эту тему не было»
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю