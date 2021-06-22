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Василевский признан третьей звездой пятого матча «Тампа» — «Айлендерс»

06:16
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча 1/2 финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Айлендерс» (8:0). Все трое выбраны из состава победителей.

Тртьей звездой признан российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил 21 бросок по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Алекс Киллорн, набравший 3 (2+1) очка. Возглавил тройку Стивен Стемкос, оформивший дубль и сделавший одну голевую передачу.

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Евгений Козинов все материалы автора
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