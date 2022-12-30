Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» россиянин отразил 45 из 46 бросков по своим воротам.
Первой звездой дня стал форвард «Флориды» Александр Барков, на счету которого хет-трик и два голевых паса в игре с «Монреалем» (7:2).
Вторая звезда — нападающий «Оттавы» Алекс Дебринкэт, сделавший дубль в матче с «Вашингтоном» (4:3 ОТ).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|35
|23
|12
|52
|2
|Нью-Джерси
|35
|22
|13
|46
|3
|Вашингтон
|38
|20
|18
|45
|4
|Питтсбург
|35
|19
|16
|44
|5
|Айлендерс
|37
|21
|16
|44
|6
|Рейнджерс
|37
|19
|18
|44
|7
|Филадельфия
|36
|12
|24
|31
|8
|Коламбус
|34
|10
|24
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|35
|28
|7
|59
|2
|Торонто
|36
|22
|14
|50
|3
|Тампа-Бэй
|34
|22
|12
|45
|4
|Детройт
|34
|15
|19
|37
|5
|Баффало
|33
|17
|16
|36
|6
|Флорида
|36
|16
|20
|36
|7
|Оттава
|35
|16
|19
|35
|8
|Монреаль
|36
|15
|21
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|37
|22
|15
|50
|2
|Виннипег
|36
|22
|14
|45
|3
|Миннесота
|35
|20
|15
|42
|4
|Колорадо
|34
|19
|15
|41
|5
|Сент-Луис
|36
|17
|19
|37
|6
|Нэшвилл
|33
|14
|19
|33
|7
|Аризона
|34
|13
|21
|31
|8
|Чикаго
|34
|8
|26
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|24
|14
|50
|2
|Лос-Анджелес
|39
|21
|18
|48
|3
|Калгари
|37
|17
|20
|41
|4
|Сиэтл
|33
|18
|15
|40
|5
|Эдмонтон
|36
|19
|17
|40
|6
|Ванкувер
|35
|16
|19
|35
|7
|Сан-Хосе
|37
|11
|26
|29
|8
|Анахайм
|36
|10
|26
|24
Результаты / календарь
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
|30.12
|03:00
|
Баффало – Детройт
|6 : 3
|30.12
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|3 : 4 ОТ
|30.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|2 : 1 Б
|30.12
|03:00
|
Флорида – Монреаль
|7 : 2
|30.12
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|2 : 1
|30.12
|04:00
|
Виннипег – Ванкувер
|4 : 2
|30.12
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|1 : 4
|30.12
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|3 : 1
|30.12
|05:00
|
Аризона – Торонто
|6 : 3
|30.12
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|4 : 5 Б
|30.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|3 : 4 ОТ
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|67
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|37
|52
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|31
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|33
|26
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|35
|25
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|24
|1.90
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19
Новости