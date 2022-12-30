Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» россиянин отразил 45 из 46 бросков по своим воротам.

Первой звездой дня стал форвард «Флориды» Александр Барков, на счету которого хет-трик и два голевых паса в игре с «Монреалем» (7:2).

Вторая звезда — нападающий «Оттавы» Алекс Дебринкэт, сделавший дубль в матче с «Вашингтоном» (4:3 ОТ).