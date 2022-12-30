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Сегодня, 10:00

Кузьменко забросил 15 шайб за «Ванкувер» в 34 матчах, это пятый показатель в истории клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
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Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий Андрей Кузьменко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (2:4).

Этот гол стал для форварда 15-м в сезоне-2022/23, который является для него дебютным в лиге.

Кузьменко потребовалось 34 матча, чтобы достичь отметки в 15 шайб за «Ванкувер», это является пятым показателем среди новичков в истории «Кэнакс». Быстрее россиянина это делали только Элиас Петтерсон (26 матчей), Брок Бесер (28), Джере Гиллис (30) и Тревор Линден (32).

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