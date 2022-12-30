Кузьменко забросил 15 шайб за «Ванкувер» в 34 матчах, это пятый показатель в истории клуба
Российский нападающий Андрей Кузьменко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (2:4).
Этот гол стал для форварда 15-м в сезоне-2022/23, который является для него дебютным в лиге.
Кузьменко потребовалось 34 матча, чтобы достичь отметки в 15 шайб за «Ванкувер», это является пятым показателем среди новичков в истории «Кэнакс». Быстрее россиянина это делали только Элиас Петтерсон (26 матчей), Брок Бесер (28), Джере Гиллис (30) и Тревор Линден (32).
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|03:00
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Баффало – Детройт
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|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|3 : 4 ОТ
|30.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|2 : 1 Б
|30.12
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Флорида – Монреаль
|7 : 2
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|03:30
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Айлендерс – Коламбус
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|04:00
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Виннипег – Ванкувер
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Миннесота – Даллас
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Сент-Луис – Чикаго
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|05:00
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Аризона – Торонто
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|30.12
|05:00
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Колорадо – Лос-Анджелес
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|30.12
|06:30
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Сан-Хосе – Филадельфия
|3 : 4 ОТ
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