Василевский повторил рекорд по числу матчей в финалах Кубка Стэнли среди вратарей не из Канады

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский проводит 18-й матч в финале Кубка Стэнли в карьере.

27-летний голкипер повторил рекорд американца Фрэнка Бримсека по числу игр в финалах плей-офф НХЛ среди вратарей не из Канады.

Теперь Василевский делит 14-е место по количеству матчей в финалах Кубка Стэнли с Бримсеком, Крисом Осгудом и Марком-Андре Флери.

Рекорд по числу матчей в финалах Кубка Стэнли принадлежит Жаку Планту (41).