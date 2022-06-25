Защитник «Тампы» Рутта открыл счет в пятом матче финала Кубка Стэнли с передачи Сергачева

Защитник «Тампы» Ян Рутта открыл счет в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо» — 1:0.

Чех отличился в конце первого периода, его ассистентами стали Михаил Сергачев и Кори Перри.

Рутта забросил первую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ, также на его счету 4 голевых передачи в 16 играх Кубка Стэнли.

Михаил Сергачев набрал 9-е очко в этом розыгрыше плей-офф — у него 2 гола и 7 результативных передач в 22 матчах.

«Тампа» проигрывает «Колорадо» в серии со счетом 1-3. В случае поражения «Лайтнинг» прервут свою серию — до этого команда два раза подряд выиграла Кубок Стэнли.