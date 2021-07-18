Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Вашингтону» не нужно было защищать Овечкина на драфте расширения. Поэтому россиянин не подписывал новый контракт

18:00
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
Теги:

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин намеренно не подписывал новый контракт с клубом. Это дало возможность «Столичным» защитить права на других игроков на предстоящем драфте расширения.

Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. «Кэпиталз» не нужно было защищать права на него.

Овечкин провел в «Вашингтоне» всю заокеанскую часть карьеры и завоевал Кубок Стэнли. Российский нападающий девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата. В общей сложности он забросил 730 шайб — шестой результат в истории лиги.

Драфт расширения НХЛ-2021. Список российский игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Бой с Александром Емельяненко ниже моего достоинства. А Тони Джонсон — чертила вонючая». Огонь от русского тяжеловеса
Чешский тренер назвал футбол сборной России на Евро-2020 доисторическим
«Шоколадная». Гимнастка Севастьянова похвасталась загаром в пятнистом купальнике
«Она точно в трусиках?» Невеста Роналду Родригес показала откровенное фото на яхте
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд