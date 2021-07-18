«Вашингтону» не нужно было защищать Овечкина на драфте расширения. Поэтому россиянин не подписывал новый контракт
18:00
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин намеренно не подписывал новый контракт с клубом. Это дало возможность «Столичным» защитить права на других игроков на предстоящем драфте расширения.
Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. «Кэпиталз» не нужно было защищать права на него.
Овечкин провел в «Вашингтоне» всю заокеанскую часть карьеры и завоевал Кубок Стэнли. Российский нападающий девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата. В общей сложности он забросил 730 шайб — шестой результат в истории лиги.
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