«Вашингтону» не нужно было защищать Овечкина на драфте расширения. Поэтому россиянин не подписывал новый контракт

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин намеренно не подписывал новый контракт с клубом. Это дало возможность «Столичным» защитить права на других игроков на предстоящем драфте расширения.

Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. «Кэпиталз» не нужно было защищать права на него.

Овечкин провел в «Вашингтоне» всю заокеанскую часть карьеры и завоевал Кубок Стэнли. Российский нападающий девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата. В общей сложности он забросил 730 шайб — шестой результат в истории лиги.

Драфт расширения НХЛ-2021. Список российский игроков