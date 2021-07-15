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Источник сообщил, что Овечкин не подпишет новый контракт с «Вашингтоном» до драфта расширения

15 июля 2021, 22:42
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон»
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон»
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Новый контракт форварда «Вашингтона» Александра Овечкина пока не готов, сообщает 15 июля The Athletic. Форвард не подпишет новое соглашение с клубом до драфта расширения. Переговоры по соглашению продолжаются.

Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. Если он подойдет в таком статусе к драфту расширения, то «Кэпиталз» не нужно будет защищать права на него.

При этом указано, что россиянин не хочет покидать «Вашингтон». Клуб рассчитывает защитить еще одного форварда перед драфтом. Последний контракт россиянина был рассчитан на 13 лет и 124 миллиона долларов (9,5 миллиона долларов в год).

Овечкин провел в «Вашингтоне» всю заокеанскую часть карьеры и завоевал Кубок Стэнли. Российский нападающий девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата. В общей сложности он забросил 730 шайб — шестой результат в истории лиги.

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Евгений Петров все материалы автора

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