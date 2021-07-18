НХЛ опубликовала список защищенных игроков перед драфтом расширения «Сиэтла»

НХЛ на своем официальном сайте опубликовала список всех игроков, которых защитили команды перед драфтом расширения «Сиэтла». Драфт пройдет в среду, 21 июля. Список незащищенных хоккеистов доступен здесь.

Команда из Сиэтла начнет играть в лиге с сезона-2021/22 годов. «Кракены» войдут в Тихоокеанский дивизион, а «Аризона» будет переведена в Центральный.

«Сиэтл» выберет 30 хоккеистов (14 нападающих, 9 защитников, 3 вратаря) — по одному хоккеисту из каждого клуба НХЛ.

Клубы могли защитить от драфта 7 форвардов, 3 защитников и 1 голкипера, или 8 полевых игроков и 1 вратаря.

Анахайм

Николя Делорье (Ф)

Макс Джонс (Ф)

Исак Лундестрем (Ф)

Рикард Ракелль (Ф)

Якоб Сильферберг (ф)

Сэм Стил (Ф)

Трой Терри (Ф)

Кэм Фаулер (З)

Хампус Линдхольм (З)

Джош Мэнсон (З)

Джон Гибсон (ВР)

Аризона

Лоусон Крауз (Ф)

Кристиан Дворак (Ф)

Конор Гарлэнд (Ф)

Клэйтон Келлер (Ф)

Фил Кессел (Ф)

Юхан Ларссон (Ф)

Ник Шмальц (Ф)

Кайл Капобьянко (З)

Джейкоб Чикран (З)

Оливер Экман-Ларссон (З)

Дарси Кемпер (ВР)

Бостон

Патрис Бержерон (Ф)

Чарли Койл (Ф)

Джейк Дебраск (Ф)

Трент Фредерик (Ф)

Брэд Маршан (Ф)

Давид Пастрняк (Ф)

Крэйг Смит (Ф)

Брэндон Карло (З)

Мэтт Грызлик (З)

Чарли Макэвой (З)

Даниэл Владарж (ВР)

Баффало

Расмус Асплунд (Ф)

Андерс Бьорк (Ф)

Джек Айкел (Ф)

Кейси Миттельштадт (Ф)

Виктор Олофссон (Ф)

Сэм Райнхарт (Ф)

Тэйдж Томпсон (Ф)

Расмус Далин (З)

Хенри Йокихарью (З)

Расмус Ристолайнен (З)

Линус Улльмарк (ВР)

Калгари

Микаэль Баклунд (Ф)

Диллон Дюбе (Ф)

Джонни Годро (Ф)

Элиас Линдхольм (Ф)

Эндрю Манджапане (Ф)

Шон Монахэн (Ф)

Мэттью Ткачак (Ф)

Расмус Андерссон (З)

Ноа Хэнифин (З)

Кристофер Танев (З)

Якоб Маркстрем (ВР)

Каролина

Себастьян Ахо (Ф)

Йеспер Фаст (Ф)

Уоррен Фогеле (Ф)

Джордан Стаал (Ф)

Андрей Свечников (Ф)

Теуво Терявяйнен (Ф)

Винс Трочек (Ф)

Бретт Пеши (З)

Брэди Шей (З)

Джейкоб Слэвин (З)

Алекс Неделькович (ВР)

Чикаго

Хенрик Боргстрем (Ф)

Алекс Дебринкэт (Ф)

Брэндон Хагель (Ф)

Давид Кампф (Ф)

Патрик Кейн (Ф)

Дилан Строум (Ф)

Джонатан Тэйвз (Ф)

Калеб Джонс (З)

Коннор Мерфи (З)

Райли Стиллман (З)

Кевин Ланкинен (ВР)

Колорадо

Андре Бураковски (Ф)

Тайсон Джост (Ф)

Назем Кадри (Ф)

Нэйтан Маккиннон (Ф)

Валерий Ничушкин (Ф)

Логан О`Коннор (Ф)

Микко Рантанен (Ф)

Самуэль Жирар (З)

Кэйл Макар (З)

Девон Тэйвз (З)

Филипп Грубауэр (ВР)

Коламбус

Кэм Аткинсон (Ф)

Оливер Бьоркстранд (Ф)

Бун Дженнер (Ф)

Патрик Лайне (Ф)

Густав Нюквист (Ф)

Эрик Робинсон (Ф)

Джек Рословик (Ф)

Владислав Гавриков (З)

Сет Джонс (З)

Зак Веренски (З)

Йоонас Корписало (ВР)

Даллас

Джейми Бенн (Ф)

Радек Факса (Ф)

Денис Гурьянов (Ф)

Роопе Хинтц (Ф)

Джо Павелски (Ф)

Александр Радулов (Ф)

Тайлер Сегин (Ф)

Миро Хейсканен (З)

Йон Клингберг (З)

Эса Линделл (З)

Антон Худобин (ВР)

Детройт

Тайлер Бертуцци (Ф)

Адам Эрне (Ф)

Робби Фаббри (Ф)

Дилан Ларкин (Ф)

Майкл Расмуссен (Ф)

Дживани Смит (Ф)

Якуб Врана (Ф)

Филип Гронек (З)

Ник Ледди (З)

Густав Линдстрем (З)

Томас Грайсс (ВР)

Эдмонтон

Джош Арчибальд (Ф)

Леон Драйзайтль (Ф)

Зак Кассиан (Ф)

Коннор Макдэвид (Ф)

Райан Нюджент-Хопкинс (Ф)

Йессе Пулюярви (Ф)

Кайлер Ямамото (Ф)

Итан Бир (З)

Данкан Кит (З)

Дарнелл Нерс (З)

Стюарт Скиннер (ВР)

Флорида

Александр Барков (Ф)

Сэм Беннетт (Ф)

Энтони Дюклер (Ф)

Патрик Хернквист (Ф)

Джонатан Юбердо (Ф)

Мэйсон Марчмент (Ф)

Картер Верхэге (Ф)

Аарон Экблад (З)

Густав Форслинг (З)

Маккензи Уигар (З)

Сергей Бобровский (ВР)

Лос-Анджелес

Лиас Андерссон (Ф)

Виктор Арвидссон (Ф)

Дастин Браун (Ф)

Алекс Иафалло (Ф)

Адриан Кемпе (Ф)

Анже Копитар (Ф)

Тревор Мур (Ф)

Дрю Даути (З)

Мэтт Рой (З)

Шон Уокер (З)

Кэл Петерсен (ВР)

Миннесота

Юэль Эрикссон Эк (Ф)

Кевин Фиала (Ф)

Маркус Фолиньо (Ф)

Джордан Гринуэй (Ф)

Райан Хартман (Ф)

Нико Штурм (Ф)

Матс Зуккарелло (Ф)

Юнас Бродин (З)

Мэтью Дамба (З)

Джаред Сперджен (З)

Кэм Тэлбот (ВР)

Монреаль

Джош Андерсон (Ф)

Джоэль Армиа (Ф)

Джейк Эванс (Ф)

Брендан Галлахер (Ф)

Йеспери Котканиеми (Ф)

Арттури Лехконен (Ф)

Тайлер Тоффоли (Ф)

Бен Чиаро (З)

Джоэль Эдмундсон (З)

Джефф Питри (З)

Джейк Аллен (ВР)

Нэшвилл

Филип Форсберг (Ф)

Таннер Жанно (Ф)

Люк Канин (Ф)

Александр Каррье (З)

Маттиас Экхольм (З)

Данте Фаббро (З)

Роман Йоси (З)

Филипп Майерс (З)

Юусе Сарос (ВР)

Нью-Джерси

Йеспер Братт (Ф)

Нико Хишир (Ф)

Янне Куокканен (Ф)

Майкл Маклеод (Ф)

Егор Шарангович (Ф)

Майлс Вуд (Ф)

Павел Заха (Ф)

Райан Грэйвс (З)

Дэймон Сиверсон (З)

Йонас Зигенталер (З)

Маккензи Блэквуд (ВР)

Айлендерс

Мэтью Барзал (Ф)

Энтони Бовилье (Ф)

Кэл Клаттербак (Ф)

Андерс Ли (Ф)

Мэтт Мартин (Ф)

Брок Нельсон (Ф)

Жан-Габриэль Пажо (Ф)

Скотт Мэйфилд (З)

Адам Пелек (З)

Райан Пулок (З)

Семен Варламов (ВР)

Рейнджерс

Павел Бучневич (Ф)

Филип Хытил (Ф)

Крис Крайдер (Ф)

Артемий Панарин (Ф)

Кевин Руни (Ф)

Райан Строум (Ф)

Мика Зибанежад (Ф)

Либор Хайек (З)

Райан Линдгрен (З)

Джейкоб Труба (З)

Александр Георгиев (ВР)

Оттава

Дрейк Батерсон (Ф)

Коннор Браун (Ф)

Логан Браун (Ф)

Ник Пол (Ф)

Брэди Ткачак (Ф)

Остин Уотсон (Ф)

Колин Уайт (Ф)

Тома Шабо (З)

Виктор Мете (З)

Никита Зайцев (З)

Филип Густавссон (ВР)

Филадельфия

Николя Обе-Кубель (Ф)

Шон Кутюрье (Ф)

Клод Жиру (Ф)

Кевин Хэйс (Ф)

Трэвис Конекны (Ф)

Скотт Лотон (Ф)

Оскар Линдблом (Ф)

Райан Эллис (З)

Иван Проворов (З)

Трэвис Санхейм (З)

Картер Харт (ВР)

Питтсбург

Теодорс Блюгерс (Ф)

Джефф Картер (Ф)

Сидни Кросби (Ф)

Джейк Гюнтцель (Ф)

Каспери Капанен (Ф)

Евгений Малкин (Ф)

Брайан Раст (Ф)

Брайан Дюмулин (З)

Крис Летанг (З)

Майкл Мэтисон (З)

Тристан Джерри (ВР)

Сан-Хосе

Рудольф Балцерс (Ф)

Логан Кутюр (Ф)

Джонатан Дален (Ф)

Томаш Хертл (Ф)

Эвандер Кейн (Ф)

Кевин Лабанк (Ф)

Тимо Майер (Ф)

Брент Бернс (З)

Эрик Карлссон (З)

Марк-Эдуард Власик (З)

Адин Хилл (ВР)

Сент-Луис

Иван Барбашев (Ф)

Джордан Кайру (Ф)

Райан О`Райлли (Ф)

Дэвид Перрон (Ф)

Брэйден Шенн (Ф)

Оскар Сундквист (Ф)

Роберт Томас (Ф)

Джастин Фолк (З)

Тори Крюг (З)

Колтон Парэйко (З)

Джордан Биннингтон (ВР)

Тампа-Бэй

Энтони Чирелли (Ф)

Никита Кучеров (Ф)

Брэйден Пойнт (Ф)

Стивен Стэмкос (Ф)

Эрик Чернак (З)

Виктор Хедман (З)

Райан Макдона (З)

Михаил Сергачев (З)

Андрей Василевский (ВР)

Торонто

Митчелл Марнер (Ф)

Остон Мэттьюс (Ф)

Вильям Нюландер (Ф)

Джон Таварес (Ф)

Ти Джей Броди (З)

Джастин Холл (З)

Джейк Маззин (З)

Морган Райлли (З)

Джек Кэмпбелл (ВР)

Ванкувер

Брок Бесер (Ф)

Джейсон Дикинсон (Ф)

Бо Хорват (Ф)

Джей Ти Миллер (Ф)

Тайлер Мотт (Ф)

Тэннер Пирсон (Ф)

Элиас Петтерссон (Ф)

Олли Юолеви (З)

Тайлер Майерс (З)

Нэйт Шмидт (З)

Тэтчер Демко (ВР)

Вашингтон

Никлас Бэкстрем (Ф)

Ларс Эллер (Ф)

Евгений Кузнецов (Ф)

Энтони Манта (Ф)

Ти Джей Оши (Ф)

Даниэль Спронг (Ф)

Том Уилсон (Ф)

Джон Карлсон (З)

Дмитрий Орлов (З)

Тревор ван Римсдайк (З)

Илья Самсонов (ВР)

Виннипег

Кайл Коннор (Ф)

Эндрю Копп (Ф)

Пьер-Люк Дюбуа (Ф)

Николай Элерс (Ф)

Адам Лаури (Ф)

Марк Шайфли (Ф)

Блэйк Уилер (Ф)

Джош Моррисси (З)

Нил Пионк (З)

Логан Стэнли (З)

Коннор Хеллибак (ВР)