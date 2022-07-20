Мэттью Ткачак проинформировал «Калгари», что не будет подписывать новый контракт с клубом

Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак проинформировал клуб, что не будет подписывать новый контракт с командой, сообщает The Athletic.

Теперь «Огоньки» склоняются к тому, чтобы обменять 24-летнего форварда.

Ранее «Калгари» обратился в арбитраж НХЛ по поводу контракта с форвардом Мэттью Ткачаком. Это дает возможность «Флэймз» продолжить работу над новым договором американца, который является ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне Ткачак провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 104 (42+62) очка. Также на его счету 10 (4+6) очков в 12 матчах плей-офф.