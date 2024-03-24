Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»

«Вашингтон» дома обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

За «Кэпиталз» отличились Джон Карлсон и Александр Овечкин, оформивший дубль. Теперь на счету россиянина 848 голов за карьеру в НХЛ.

«Вашингтон» набрал 79 очков в 70 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Виннипег» находится на четвертой строчке «Запада» с 93 баллами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Виннипег» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Карлсон — 7 (бол., Пачиоретти, Оши), 41:21 — 1:0. Овечкин — 25 (Макмайкл), 43:36 — 2:0. Овечкин — 26 (Строум, Оши), 52:00 — 3:0.

Вратари: Линдгрен — Хеллибак.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 19 (8+3+8) — 27 (9+11+7).

Наши: Алексеев (13.26/0/0), Мирошниченко (10.47/3/0), Овечкин (21.37/5/+2) — Наместников (17.01/1/0).

24 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.