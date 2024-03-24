«Каролина» на своем льду сыграет против «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с воскресенья на понедельник, 25 марта. Игра состоится на арене «PNC-арена» в городе Роли, Северная Каролина, США. Начало — в 01.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Каролина» — «Торонто» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Каролина» занимает сейчас 4-е место в таблице Восточной конференции, набрав 95 очков. «Торонто» идет на 5-й строчке «Востока», имея в своем активе 89 очков. «Каролина» занимает сейчас 4-е место в таблице Восточной конференции, набрав 95 очков. «Торонто» идет на 5-й строчке «Востока», имея в своем активе 89 очков.

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