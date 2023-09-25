«Вашингтон» уступил «Баффало» в предсезонном матче НХЛ, «Питтсбург» и «Коламбус» обменялись победами

«Вашингтон» на своем льду уступил «Баффало» в предсезонном матче НХЛ — 3:4 Б.

У «Кэпиталз» шайбы в основное время забросили Николас Обе-Кюбель, Райан Хофер и Джон-Джейсон Петерка.

У «Баффало» отличились Пейтон Кребс, Закари Бенсон, Сонни Милано. Победный буллит на счету Брэндона Биро.

«Питтсбург» и «Коламбус» провели две игры. Первый матч завершился победой «Пингвинз» со счетом 3:2 Б, во второй игре сильнее оказались хоккеисты «Блю Джекетс» — 4:3 ОТ.