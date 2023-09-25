«Калгари» забросил 10 шайб в предсезонном матче с «Ванкувером»

«Калгари» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 10:0.

4 (3+1) очка набрал Мэтт Коронато, 3 (1+2) очка у Назема Кадри и Ноа Хенифина, дубль у Джонатана Юбердо, еще по шайбе забросили Бен Джонс, Коннор Зэри и Джордан Оестерл.

В следующем матче «Калгари» 26 сентября сыграет с «Сиэтлом», «Ванкувер» 28 сентября встретится с «Эдмонтоном».