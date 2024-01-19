«Вашингтон» победил «Сент-Луис». Овечкин сделал голевую передачу

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«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блюз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся на лед после травмы и отметился голевой передачей.