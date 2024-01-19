«Филадельфия» одержала победу над «Далласом»

«Филадельфия» переиграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Флайерз» одержали пятую победу подряд.

Канадский форвард Оуэн Типпетт оформил дубль.

«Даллас» с 57 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Филадельфия» располагается на 4-й строчке в Восточной конференции — 56 очков.