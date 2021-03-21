«Вашингтон» продлил контракт с защитником ван Римсдайком на два года
17:55
«Вашингтон» подписал новый контракт с защитником Тревором ван Римсдайком. Соглашение рассчитано на два года, пишет в Twitter журналист Эллиотт Фридман.
Зарплата хоккеиста составит 950 тысяч долларов в год.
В нынешнем сезоне 29-летний американец провел в регулярном чемпионате НХЛ 9 матчей и отметился 1 голом при показателе полезности «-3».
До этого он выступал за «Чикаго» и «Каролину».
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