«Вашингтон» продлил контракт с защитником ван Римсдайком на два года

«Вашингтон» подписал новый контракт с защитником Тревором ван Римсдайком. Соглашение рассчитано на два года, пишет в Twitter журналист Эллиотт Фридман.

Зарплата хоккеиста составит 950 тысяч долларов в год.

В нынешнем сезоне 29-летний американец провел в регулярном чемпионате НХЛ 9 матчей и отметился 1 голом при показателе полезности «-3».

До этого он выступал за «Чикаго» и «Каролину».