НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 21 и 22 марта

Вечером в воскресенье, 21 марта, в регулярном чемпионате НХЛ состоится два матча. В ночь на 22-е число пройдет еще две встречи.

Отметим, что «Питтсбург» и «Нью-Джерси» проведут третий матч подряд. Форвард «Пингвинов» Евгений Малкин пропустит игру из-за травмы.

21 марта, воскресенье

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» (20.00)

«Тампа-Бэй» — «Флорида» (23.00)

21 марта, понедельник

«Лос-Анджелес» — «Вегас» (1.00)

«Даллас» — «Нэшвилл» (3.30)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.