НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 21 и 22 марта
17:00
Вечером в воскресенье, 21 марта, в регулярном чемпионате НХЛ состоится два матча. В ночь на 22-е число пройдет еще две встречи.
Отметим, что «Питтсбург» и «Нью-Джерси» проведут третий матч подряд. Форвард «Пингвинов» Евгений Малкин пропустит игру из-за травмы.
21 марта, воскресенье
«Питтсбург» — «Нью-Джерси» (20.00)
«Тампа-Бэй» — «Флорида» (23.00)
21 марта, понедельник
«Лос-Анджелес» — «Вегас» (1.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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