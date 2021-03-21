Голышев: «Дацюк сразу сказал, что нужно уезжать в НХЛ»

Нападающий Анатолий Голышев, который готовится дебютировать в НХЛ в составе «Айлендерс», рассказал, с кем советовался перед отъездом в Северную Америку.

«Когда я говорил, что советовался с большими хоккейными людьми, то в первую очередь имел в виду Пашу, — сказал Голышев официальному сайт НХЛ. — Он мне сразу сказал, что нужно уезжать в НХЛ. Дацюк понимает, что это большой шаг вперед в плане развития. НХЛ — это не просто сильнейшая лига мира, но и хоккейная школа, где нужно постоянно учиться».

«Айлендерс» дождались нападающего, которого выбирали на драфте новичков НХЛ в 2016 году (95-й номер).

Права на Голышева в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом», в котором он выступал восемь лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков.