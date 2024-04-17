«Детройт» по буллитам обыграл «Монреаль»

«Детройт» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Автором победного буллита стал нападающий Патрик Кейн.

«Детройт» набрал 91 очко и занял 9-е место в Восточной конференции, уступив «Вашингтону» по дополнительным показателям. «Монреаль» финишировал на 15-й строчке — 76 очков.