«Вашингтон» победил «Рейнджерс», Овечкин и Кузнецов забили по голу

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своей площадке обыграл «Рейнджерс» со счетом 5:4.

Победным стал гол Ти Джея Оши. В составе «Столичных» шайбы также забросили Том Уилсон (дубль) и россияне Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отдал две голевые передачи.

У «Рейнджерс» дубль на счету Колина Блэквелла. Российский нападающий Артемий Панарин, хотя и провел на льду 20 минут 39 секунд, очков не набрал.

Его партнер по команде нападающий Павел Бучневич провел на льду 22 минуты 9 секунд и также очков не набрал.

«Вашингтон» лидирует в Восточном дивизионе. «Рейнджерс» — шестой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 5:4 (0:0, 3:0, 2:4)

Голы: Уилсон — 8 (Врана), 30:43 — 1:0. Овечкин — 18 (Оши, Орлов), 32:29 — 2:0. Уилсон — 9 (Бэкстрем, Оши), 35:07 — 3:0. Кузнецов — 6 (Хагелин, Хэтэуэй), 45:10 — 4:0. Блэкуэлл — 7 (Фокс), 46:42 — 4:1. Блэкуэлл — 8 (Руни), 49:41 — 4:2. Оши — 8 (Шульц, Орлов), 51:46 — 5:2. Лафренье — 5 (Готье, Руни), 52:18 — 5:3. Крайдер — 17 (бол., Строум, Фокс), 56:08 — 5:4.

Вратари: Самсонов — Кинкейд (58:02).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (11+8+3) — 20 (6+5+9).

Наши: Кузнецов (15.00/2/+2), Овечкин (17.07/3/+1), Орлов (16.47/0/+1) — Бучневич (22.09/2/0), Панарин (21.27/2/-2).

28 марта. Вашингтон. Capital One Arena.